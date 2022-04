San Giuseppe, due trasferte in tre giorni; Tarantino: «Temevo la gara con Padova»

Due trasferte in tre giorni per il Real San Giuseppe, chiamato a dare la sterzata definitiva al suo campionato. I vesuviani saranno impegnati domani sera al PalaOlgiata per la gara contro la quarta forza del torneo, l'Olimpus Roma, recupero della ventiduesima giornata nel campionato di Serie A di futsal. Venerdì la squadra di patron Massa sarà invece di scena in Calabria, contro il fanalino di coda Cormar Polistena.

Dunque, pausa pasquale ridotta per i ragazzi di Carmine Tarantino, reduci dal prezioso successo interno contro SynBios Petrarca Padova, terzo squillo consecutivo che sembra aver messo fine al lunghissimo periodo nero iniziato con le prime uscite del 2022.

Tornando alla vittoria interna coi veneti, il tecnico gialloblu ha parlato dei suoi timori iniziali per la partita. «Padova aveva qualche defezione ma ha giocatori di qualità eccelsa. Noi in questo momento abbiamo necessità di fare risultati e temevo proprio la tensione di dover vincere a tutti i costi. Sul 3-0 abbiamo forse avuto paura di vincere, rischiando di compromettere il risultato, però ci godiamo la vittoria perché ci serviva».

Oltre al risultato, di positivo c'è anche il carattere che la squadra ha saputo dimostrare nelle ultime uscite. Rimontando da uno svantaggio di 3-0 contro L84 e offrendo una grande prova contro Padova. «Stiamo sicuramente gettando il cuore oltre l’ostacolo in questa fase ed è un aspetto che stavamo ricercando. Non siamo la miglior versione di noi stessi, ma in questo momento non conta andare di fioretto».

Per la doppia trasferta, cui si aggiungerà il terzo viaggio di fila in programma il 30 aprile al PalaTarquini di Ciampino, Tarantino potrà ancora contare su tutto l'organico a sua disposizione. «La speranza è che sia ancora così per tutte le prossime sei gare. Scenderemo in campo martedì e venerdì e credo che nelle prossime tre partite decideremo quale sarà il nostro futuro».