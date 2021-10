Real San Giuseppe in campo domani: al PalaCoscioni c'è il Città di Nocera

Battesimo della nuova stagione sportiva al PalaCoscioni per il Real San Giuseppe. La formazione di patron Antonio Massa scenderà in campo domani pomeriggio sul parquet nocerino per la prima edizione del Trofeo Città di Nocera.

Il torneo triangolare, che inizierà dalle 16, vedrà in campo anche Trilem Casavatore e i capitolini della History Roma 3Z. Una nuova occasione per il coach Carmine Tarantino di testare la crescita atletica e tattica dei suoi. Sparring partners di categoria inferiore, ma sarà di sicuro un doppio test molto allenante per il Real, in attesa dell'esordio in campionato.

La risoluzione consensuale dei rapporti con i croati Kuraja e Duras, non sono esclusi nuovi movimenti di mercato da parte della società, per completare l'organico in vista dell'inizio ufficiale della seconda stagione consecutiva in massima serie.