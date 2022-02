Real San Giuseppe in crisi, Tarantino: «Lavoriamo sulla testa per risollevarci»

«Il Real San Giuseppe è un malato che ha bisogno di tempo per guarire». Un sorriso appena accennato nasconde tutta l'amarezza di Carmine Tarantino dopo la sconfitta casalinga contro il Todis Lido di Ostia. Quarto ko in cinque gare giocate nel 2022 dalla formazione vesuviana.

«Siamo in difficoltà e sembra che da quando è ripreso il campionato l’interruttore non si sia ancora riacceso. Bisogna riattivare e rianimare la squadra perché è in una situazione difficile». Eppure nel match di ieri il Real aveva trovato la forza per pareggiare per ben tre volte, salvo poi subire il quarto gol ostiense dopo tredici secondi dal parziale 3-3.

«E questa purtroppo è una cosa che accade da tanto tempo - ha aggiunto l'allenatore gialloblu - Ora avremo una settimana per preparare il derby con la Feldi Eboli, ma in seguito avremo un nuovo tour de force da affrontare. Quella con Ostia è stata la quinta partita in quattordici giorni, ma il calendario è così e noi dobbiamo essere bravi a gestire la squadra secondo le nostre possibilità».

Momento buio dunque per la squadra del presidente Antonio Massa. «E quando ci sono momenti del genere emerge in campo anche la paura di provare le giocate e forzare qualche pallone. È normale che sia così in un periodo del genere - ha concluso Tarantino -. Dobbiamo lavorare sulla testa per rialzarci».