Real San Giuseppe domani a Ostia: Tarantino, «Continua il tour de force»

Non c'è tempo per festeggiare in casa Real San Giuseppe. La grande vittoria in rimonta contro Came Dosson è già passata agli archivi, perché all'orizzonte c'è la trasferta contro Todis Lido di Ostia. Inutile guardare la classifica, tenendo conto della scoppola di Catania e delle difficoltà vissute proprio sabato scorso contro Came Dosson.

Il tecnico dei vesuviani Carmine Tarantino parla del fitto calendario previsto per la Serie A, affermando che «da un lato questo tour de force ci dà ritmo e gamba, dall'altro invece avremmo bisogno di ricaricare un po' le batterie e di riuscire ad allenarci tutti insieme».

Tornando all'ultimo successo interno, il trainer gialloblu ha rivisto nel primo tempo «qualche residuo di tensione evidenziata a Catania. Ma dovevano offrire una prestazione importante e lo abbiamo fatto, soprattutto nel secondo tempo. Concediamo ancora qualche regalo e a questo dobbiamo porre rimedio, perché le nostre partite non possono sempre iniziare in salita».

Seduta di rifinitura questa sera, dunque, per il Real San Giuseppe. Domani sera appuntamento al Palatorrino, con fischio d'inizio fissato per le 20.30.