Emergenza rientrata e serenità ritrovata. Il 3 settembre l’annuncio di voler rinunciare alla serie A, poi il ripensamento e la retromarcia. Con una novità rilevante: l’ingresso nei quadri societari di Giuseppe Massa, padre del presidente Antonio. «Rispetteremo tutti gli accordi presi in precedenza», assicura il dirigente gialloblu, tanto da annunciare il nuovo arrivo. A disposizione del tecnico Andrea Centonze ecco lo spagnolo Alejandro Yepes Balsalobre.



Atterrato a Capodichino, subito visite mediche e primo giro al PalaCoscioni. Alex ha firmato e vestirà la maglia del Real San Giuseppe. «Grazie per questa opportunità. Voglio vincere, anche se ci aspetta un anno molto duro. Prima volta in serie A per me e per il club, non vedo l'ora di iniziare», dichiara il classe 1989, ex El Pozo Murcia.



Palmares robusto il suo: una Liga, 4 Supercoppe di Spagna, 2 Coppe del Rey e 4 Coppe del Presidente. Nel 2012 è stato eletto «Giocatore Rivelazione», mentre nell'anno successivo «Miglior Pivot». Con la nazionale iberica ha conquistato l'Europeo nel 2016.



«Ho ricevuto un'accoglienza incredibile, voglio ripagare questa fiducia quanto prima. Sono sicuro che con il Colormax Pescara saremo pronti». Esordio a Salsomaggiore il 10 ottobre.



«Sono inoltre convinto che i tifosi ci saranno sempre vicini. Sono in una nuova famiglia e voglio lottare per questi colori», conclude El Diablo. Le sorprese non finiscono mai. © RIPRODUZIONE RISERVATA