Ancora futsalmercato in casa Real San Giuseppe e ancora un arrivo dal Belgio, dopo lo stop al massimo campionato nazionale. Ahmed Sababti è un nuovo atleta gialloblu: il 35enne centrale proviene dal Topsport Antwerpen.

Sababti è una colonna della Nazionale belga e il prossimo 9 marzo affronterà l'Italia nella gara valida per le qualificazioni agli Europei del 2022 in Olanda. Dunque, una nuova freccia all'arco di coach Andrea Centonze, il cui futuro alla guida tecnica dei vesuviani resta tuttavia ancora in bilico.

Il ko casalingo con il Sandro Abate sembra aver dato un'ulteriore scossa alla panchina gialloblu. L'impegno esterno in programma domani contro Cybertel Aniene potrebbe rappresenta un importante crocevia per il campionato del Real.

Uno scontro diretto in chiave salvezza da non steccare, per non complicare ulteriormente un cammino disastroso nel 2021, pur con le notevoli attenuanti relative ai problemi di Covid e infortuni che hanno falcidiato il roster di patron Massa.

