Il Real San Giuseppe ha scelto il successore di Andrea Centonze. In serata la società ufficializzerà l'accordo con Julio Fernandez, tecnico spagnolo che in Italia ha conquistato due scudetti alla guida di Luparense e Marca. Ex portiere e capitano della Nazionale iberica, il 60enne allenatore ha guidato in passato anche Carré Chiuppano, Arzignano e Kaos.

Fernandez arriverà stasera in Italia e domani sarà già al PalaCoscioni per dirigere il suo primo allenamento. Esordio da brividi per l'entrenador spagnolo: sabato sera, i vesuviani ospiteranno sul parquet nocerino la capolista Acqua&Sapone Unigross per la settima giornata di ritorno; la gara d'andata contro gli adriatici è invece in programma tra dieci giorni, a causa dei numerosi rinvii dovuti a casi di Covid nel roster del Real.

