«I ragazzi hanno fatto una gran bella prestazione alla quale è mancato solo il premio finale». Julio Fernandez, all’esordio sulla panchina del Real San Giuseppe, promuove la prova della sua squadra contro la capolista Acqua&Sapone. Una prestazione che non ha fruttato punti, ma che lascia un bel po’ di ottimismo per il prosieguo della stagione.

«Siamo stati purtroppo penalizzati nell’ultima fase con un gol subito a 2’50’’ dal termine e poi l’altro all’ultimo secondo. Non è stato secondo me un risultato giusto rispetto al lavoro e alla voglia messa in campo dalla squadra».

Sconfitta da archiviare in fretta, tenendo però tutto il buono espresso dal roster gialloblu. Mercoledì si va a Mantova, ennesima gara in un tour de force che prevede ancora altre quattro partite fino a fine mese.

«La cosa positiva di tornare subito in campo è che si cancella presto la sconfitta. Non dimentichiamoci che abbiamo giocato contro la capolista, non certo il miglior avversario da affrontare nella nostra situazione. Ma tengo a ringraziare la squadra per gli sforzi fatti, un’accoglienza emozionante».

