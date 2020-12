Stessi punti in classifica (9) ma con una partita in meno (e non solo) per i ragazzi di Andrea Centonze. Signor Prestito CMB Matera-Real San Giuseppe è la sfida di domani venerdì 18 dicembre. Una settimana fa la vittoria nel derby al PalaCercola (4-2 rifilato alla Feldi Eboli), martedì 15 il successo esterno in Abruzzo contro il Colormax. A siglare nel primo tempo la pesante rete del 2-1 Luiz Filipe Follador, assist di Leandro Chimanguinho.

«Sono stato fortunato nel trovarmi lì davanti», ammette il laterale difensivo classe 1988. Contro i biancazzurri sarà investito di un nuovo compito. Assente per squalifica capitan Vinicius Duarte (doppio giallo al PalaRigopiano), fascia affidata al numero 20. «Perdiamo un giocatore valido, subentra un altro che ci aiuterà tanto. Dobbiamo essere preparati e non ci sono scuse». Annunciato l’esordio stagionale del brasiliano Elisandro.

Vigilia. «Sarà una partita difficile senza aver recuperato lo sforzo di Pescara», sottolinea Lipe, come preferisce farsi appellare. «E’ un campionato equilibrato» ma occhio alle insidie che si presentano di volta in volta. Già a quota 11 reti il pivot Gomes Da Silva Wilde. E poi guardia alta da tenere, quando nei paraggi si aggira il sempre temibile Paolo Cesaroni, ex del Lollo Caffè Napoli.

Match inedito contro Nicola Arvonio, laterale offensivo di Cicciano. Sulla panchina lucana Lorenzo Nitti di Pianura. A dirigere l’incontro a porte chiuse (ore 20:30) Daniele Borgo (Schio) e Alberto Volpato (Castelfranco Veneto), crono affidato a Donato Lamanuzzi (Molfetta).

