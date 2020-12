Metamorfosi. Al Pala Di Fiore il club del presidente Antonio Massa cala il poker. Piccola e immediata rinascita che cancella l’amarezza di Matera. Con disarmante naturalezza Elisandro (99) non perdona (1’36”). Movenze eleganti per l’«imperatore» brasiliano, che porta subito in vantaggio i gialloblu, orfani dello squalificato Leandro Chimanguinho e dell’infortunato Alex.

Quintetto iniziale sul parquet con Portuga (89), il ritrovato capitan Vinicius Duarte (8) e Massimo De Luca (7). Ritmi elevati e risposta immediata del Lido di Ostia. Ristabilisce la parità Matteo Esposito (1-1 al 3’05”). Decide di mescolare gli interpreti Andrea Centonze, affidandosi ad un triplice cambio: dentro Pedrinho, Luiz Filipe Follador e Mario Imparato.

Sale la pressione dei biancoblu, che si affacciano ripetutamente dalle parti di Francesco Molitierno. Mostra riflessi sempre pronti il portiere numero 22 su Gabriel Rodrigues Motta. Innestano marce alte i ragazzi di Gianfranco Angelini. Giocata da 10 per Christopher Cutrupi ma il suo cucchiaio si spegne di poco a lato. Si infrange sul palo, invece, il tentativo di Tiziano Chilelli e Raul Rocha fallisce da due passi. Chiama allora timeout Centonze per riordinare le idee. Si riprende con il cross di Portuga al centro per il mancino napoletano, che però non aggancia. Prima dello spunto di Elisandro e del salvataggio di Pedrinho, strepitoso l’intervento di Molitierno su Motta.

Nella ripresa preme in avvio la squadra di casa, che si scontra con l’opposizione perpetua di un vigile Molitierno. La giocata pregevole di Elisandro spiana la strada alla freddezza realizzativa di Follador. Nuovo vantaggio e 1-2 al 30’39”. Avanti il Real, che non corre rischi, gestisce il finale di partita, incassa tre punti pesanti nel turno infrasettimanale. Dalla distanza De Luca cala il jolly e firma il gol dell’1-3 (38’56”). Sigillo di Duarte a 10 secondi dal termine. Quota 12 punti in classifica e altri due match da disputare prima della fine del 2020.

