Un tour de force di tre settimane per provare a invertire il trend negativo in campionato. Domani sera il Real San Giuseppe farà il suo nuovo esordio al PalaCoscioni di Nocera Inferiore, nel derby valido per la diciottesima giornata contro Sandro Abate Avellino.

Vesuviani reduci da quattro sconfitte di fila, che hanno fatto precipitare Duarte e soci in zona playout. Di fronte, una striscia di sette gare in ventuno giorni per restituire ossigeno alla classifica e rilanciare le ambizioni della società.

Centonze dovrà ancora una volta fare i conti con le assenze. Squalificato Pedrinho - dopo l'espulsione nel contestato match di Catania - il coach gialloblu rinuncerà di sicuro all'infortunato Molitierno, ko durante i recenti impegni con la Nazionale. In forte dubbio pure Alex e Follador, con l'unica buona notizia relativa all'esordio del belga Omar, ultimo acquisto del club di patron Massa.

Domani sera appuntamento al PalaCoscioni, con fischio d'inizio alle 18.30 davanti alle telecamere di Raisport. Con la speranza che il ritorno sul parquet nocerino possa restituire anche un pizzico di fortuna al Real.

