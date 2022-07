Real San Giuseppe, innesto in difesa: dalla Spagna torna il centrale Igor

Il terzo volto nuovo in casa Real San Giuseppe proviene dal campionato spagnolo. La società del presidente Antonio Massa ha perfezionato il tesseramento di Igor Fernando dos Santos, meglio noto come Igor. Centrale brasiliano classe 1994, il nuovo acquisto gialloblu torna in Italia dopo due stagioni trascorse tra le fila del Peñíscola Futsal.

Dal 2018 al 2020 aveva militato nella massima serie italiana con la maglia del Came Dosson, collezionando 40 presenze e 14 gol. Alto 190, garantirà ulteriore fisicità al roster affidato a Fausto Scarpitti, in via di completamento già in queste settimane.

Nei prossimi giorni la società dovrebbe ufficializzare l'arrivo di un portiere che farà da vice al confermatissimo Jurij Bellobuono.