Real San Giuseppe-L84 recupero senza capitan Duarte squalificato

Si ritorna in campo per un nuovo recupero di campionato. Il Real San Giuseppe ospiterà domani sera al PalaCoscioni i piemontesi di L84, nella gara valida per la ventunesima giornata di Serie A di futsal.

I vesuviani puntano a confermare quanto di buono visto contro Sandro Abate Avellino prima della nuova sosta del torneo. Domani sera inizierà un breve tour de force che vedrà i gialloblu in campo per quattro partite in dieci giorni tra recuperi e calendario ordinario. Dopo il recupero contro L84, i ragazzi di Tarantino ospiteranno SynBios Petrarca (terza sfida stagionale tra andata e Coppa Italia) la sera del Sabato Santo; poi altre due trasferte consecutive, il 19 aprile contro Olimpus Roma e il 22 contro Cormar Polistena, fanalino di coda del campionato.

Per domani sera, mister Tarantino dovrà fare a meno di capitan Duarte, appiedato dal giudice sportivo. Potrà però finalmente contare su tutti gli altri atleti in organico, che in quest'ultimo periodo di pausa del torneo hanno potuto recuperare la migliore condizione fisica.

Partita da vincere per il Real, che suo malgrado ha paradossalmente dimostrato di saper tener testa alle “grandi”, soffrendo oltremodo contro le formazioni che sono in posizioni peggiori di classifica. L84 è in corsa per evitare la retrocessione diretta e dunque sul parquet del PalaCoscioni scenderà una squadra agguerrita, pronta a tutto per poter strappare almeno un punto ai gialloblu di patron Massa.