Real San Giuseppe, la carica di Patias: «A Pescara per riscattare il ko interno»

«Abbiamo sostenuto una settimana di lavoro durissimo dopo la sconfitta di sabato scorso e andremo a Pescara per cercare di portare punti a casa, perché ne abbiamo bisogno». Alessandro Patias, bomber del Real San Giuseppe, suona la carica alla vigila dell'ostica trasferta di Pescara. Al PalaRigopiano i ragazzi di coach Tarantino dovranno riscattare il ko casalingo per 2-7 subito per mano di Olimpus Roma.

«Sconfitta pesante senza dubbio - aggiunge il capocannoniere della Serie A -. Stavamo facendo la nostra miglior partita, ma a volte giocare bene non serve a fare punti. Gli avversari hanno sfruttato bene tutte le loro occasioni e a noi stavolta il portiere di movimento non è servito. Sono arrabbiato per il rigore sbagliato. In quel momento, realizzando il pareggio la partita avrebbe potuto prendere un’altra piega».

In campo scenderà un Real San Giuseppe a caccia di equilibrio. Che proverà ancora una volta a correggere il pessimo trend visto in questo inizio di campionato. Sistematicamente in svantaggio, i gialloblu sono sempre costretti a giocare partita in salita e non sempre hanno saputo ricucire lo strappo iniziale.

«Il Pescara è una squadra rinnovata, ma ha tanti calciatori di esperienza. Nell’ultima partita ha vinto 6-1 in trasferta contro un Cmb Matera che sta disputando un ottimo campionato e questo può essere un primo segnale delle difficoltà che troveremo».