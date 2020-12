Tutto in 40 minuti. Gol, spettacolo, altalena di emozioni, alternarsi di risultato. C’è l’esordio di Elisandro e se lo chiamano «imperatore» ci sarà più di un motivo non a caso. Esordio con doppietta per il pivot brasiliano, che non passa di certo inosservato. Notizia positiva per i gialloblu la presenza significativa del numero 99 sul parquet. Avanti fino al 2-4 i ragazzi di Andrea Centonze (17’40”). Originale pure l’esultanza di Portuga, autore del 2-3 (15’): balletto e abbraccio di gruppo.

L’inerzia della gara cambia totalmente con il doppio cartellino giallo rimediato da Leandro Moreira Chimanguinho (24’20”). Incide fortemente l'uscita del classe 1986 per somma di ammonizioni. Ne approfittano i lucani e Gomes Da Silva Wilde sale in cattedra. Il leader della classifica marcatori mette a segno la sua personale tripletta, spalleggiato da Paolo Cesaroni, ex giocatore del Lollo Caffè Napoli.

Incassa una vittoria forse insperata alla vigilia il tecnico pianurese Lorenzo Nitti. Al Palasport di Matera finisce 8-5 per il Signor Prestito CMB sul Real San Giuseppe. Si riscatta il laterale offensivo Andrès Santos. Battuta di arresto per il club del presidente Antonio Massa, che si fa superare in campo e in classifica dai biancazzurri. Il 2020 non è ancora finito per capitan Vinicius Duarte (assente per squalifica) e soci, che già pensano all’immediato riscatto.

