Real San Giuseppe, non basta Patias: vesuviani sconfitti 6-5 a Manfredonia

Seconda sconfitta di fila per il Real San Giuseppe, che lascia l'intera posta in palio al Vitulano Drugstore Manfredonia. Ai gialloblu non basta la solita prova maiuscola del bomber Patias, autore di una tripletta pur potendo restare in campo solo per la seconda frazione. In fase di riscaldamento, infatti, il capocannoniere della Serie A accusa qualche fastidio che induce Tarantino a tenerlo in panca fino al 3' della ripresa.

Nel primo tempo il Real parte a razzo e spreca tre opportunità con Joselito, Duarte e Crema. Una doppia risposta dei pugliesi porta a una triplice occasione incredibilmente divorata in pochi secondi dai gialloblu: Moretti si immola su Salas, poi Boutabouzi per due volte salva a porta vuota sulle conclusioni di Crema.

Dopo tanti errori, arriva la puntuale punizione per il San Giuseppe, che al 15' subisce la rete di Caruso, bravo a concludere nel "sette" al termine di una rapida combinazione corale.

Nella ripresa il match si infiamma. Grazie innanzitutto ad Ale Patias, che nel breve volgere di pochi minuti realizza la doppietta che vale il primo vantaggio del Real. Manfredonia c'è e pareggia con Crocco, poi il rapidissimo botta e risposta con Micheletto e Cutrignelli che portano lo score sul 3-3.

Nel giro di pochi minuti un altro botta e risposta. Bocca rimedia il secondo giallo e regala la superiorità numerica al Manfredonia, che la capitalizza negli ultimi secondi con Foglia. Ma Patias è in agguato e trova l'hat trick personale, rimettendo in discussione l'esito della gara.

I padroni di casa non accusano il colpo, trovando la verve giusta per riportarsi avanti con una ripartenza di Sacon e con Crocco, che dalla distanza approfitta del portiere di movimento degli ospiti. Nell'ultimo minuto c'è ancora tempo per le emozioni: Caputo rimedia il secondo giallo e stavolta è il Real in superiorità; Crema accorcia le distanze ma il San Giuseppe non trova la zampata finale per acciuffare in extremis il pareggio.