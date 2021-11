Real San Giuseppe, è notte fonda: ko a Pescara, la classifica preoccupa

Seconda sconfitta consecutiva e digiuno di vittorie che continua dopo l'ultimo bottino pieno datato 16 ottobre. In casa Real San Giuseppe inizia a farsi preoccupante la classifica dopo il sonoro ko esterno subito per mano del Pescara. Punteggio finale di 5-1 per gli adriatici, che giungono al quarto successo consecutivo e inguaiano la truppa di coach Tarantino, ora avanti di un solo punto rispetto alla zona playout.

Ai gialloblu non basta il gol di Bocca nella ripresa per provare a riaprire i giochi. Il Pescara chiude sul 2-0 la prima frazione e dopo appunto il gol della bandiera del Real, in soli 4 minuti ristabilisce le distanze e chiude i conti per il definitivo 5-1.

Preoccupante l'emorragia difensiva dei vesuviani, capaci di incassare 17 reti nelle ultime 3 partite. Un totale di ben 32 gol subiti, che fanno della difesa del Real San Giuseppe la seconda peggiore del campionato di Serie A, con una sola rete in meno rispetto al neopromosso Cormar Polistena.

Un cammino tutt'altro che aderente alle aspettative della società e del pubblico, al netto delle attenuanti relative al cambio di guida tecnica e al rinnovo praticamente in toto del roster di atleti. Sabato si torna al PalaCoscioni: in programma il derby con una Sandro Abate Avellino che non se la passa molto meglio in classifica ed è reduce da una altrettanto cocente sconfitta per 1-6, in casa contro Ciampino Aniene.