Real San Giuseppe, primo ko interno: poca concretezza, l'Olimpus ne fa 7

Una sconfitta interna che fa male per il Real San Giuseppe, punito forse molto oltre i propri demeriti. Olimpus Roma vince addirittura col punteggio di 7-2, evidenziando un grande cinismo a differenza dei vesuviani. I ragazzi di Tarantino disputano una buona gara, ma la fase conclusiva è da dimenticare.

E ci si mette pure la sfortuna a complicare i piani dei gialloblu, prima con il legno colpito da Salas, poi col palo colpito da Patias sul rigore che avrebbe potuto fruttare il gol del momentaneo 1-1 nella prima frazione.

Nel secondo tempo il Real San Giuseppe entra con il piglio giusto. O almeno così sembra fino all'errore che costa un rigore in favore dei capitolini, trasformato da Jorginho al suo primo centro stagionale. Il raddoppio si dimostra una tremenda mazzata psicologica per i vesuviani, che subiscono subito il tris dell'Olimpus Mateus. Notte fonda. Gli ospiti vanno sullo 0-4 e Tarantino prova a raddrizzare la barca con Ercolessi powerplay.

Salas accorcia le distanze, ma non va in scena lo stesso copione del match contro L84. Il portiere di movimento è arma a doppio taglio e stavolta costa caro al Real San Giuseppe, che subisce altri 3 gol dall'Olimpus, prima di trovare la seconda inutile marcatura con Salas per il definitivo 2-7.