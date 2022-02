Real San Giuseppe orfano di Patias nel big match esterno contro Pesaro

Riprende finalmente il campionato di Serie A di futsal e il Real San Giuseppe è chiamato a difendere con le unghie e con i denti il piazzamento in classifica, utile alla qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia.

I vesuviani saranno di scena a Pesaro contro i campioni d'Italia dell'Italservice, attualmente secondi della classe con 6 lunghezze di distacco dalla capolista SynBios Petrarca. Gara tosta, inutile negarlo, per i gialloblu di coach Tarantino che dovranno rinunciare al bomber Alessandro Patias. Il capocannoniere della massima serie, a segno 18 volte nella prima parte della stagione, salterà per squalifica la sfida del Pala Nino Pizza.

Sarà però l'unico assente tra le fila del Real, che potrà contare sull'intero organico per provare a scalfire il muro di imbattibilità interna dei marchigiani. L'obiettivo è di allungare il trend positivo avviato prima della lunga sosta tra festività e slittamento del torneo. Il San Giuseppe è infatti reduce da quattro risultati utili di fila, due vittorie e due pareggi figli di un percorso di crescita sottolineato a più riprese dal tecnico Tarantino.

Un percorso da portare avanti, per poter acquisire il diritto a partecipare alla Final Eight di Coppa - in programma dal 24 al 27 marzo - e per poter risalire ulteriormente la classifica grazie a una ritrovata continuità.