Real San Giuseppe, pari a Pistoia: non basta la doppietta di Patias

Il Real San Giuseppe rinvia ancora una volta il discorso con la vittoria esterna. A Pistoia i ragazzi di Scarpitti impattano col punteggio di 2-2 dopo il successo interno di Coppa Divisione contro Sandro Abate Avellino.

I vesuviani trovano la preziosa doppietta del solito bomber Patias, che serve tuttavia a rincorrere due volte i toscani, rimontati dopo il doppio sigillo di Berti. I gialloblu non hanno la stessa regolarità in fase realizzativa mostrata in coppa e sprecano ghiotte occasioni sia con lo stesso Patias, con Dian Luka - gran parate di Weber nella circostanza - e poi con Salas.

Nell'ultimo quarto di gara Pistoia sfiora il tris in più occasioni, con Berti, Bebetinho (traversa), Murilo e Galindo. Termina dunque 2-2, secondo pareggio per il Real San Giuseppe e prima volta col segno “x” per la squadra pistoiese. Il pari è una minestra riscaldata in chiave classifica per entrambe le squadre, che restano nella zona medio-bassa della graduatoria di Serie A.