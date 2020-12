Lavagnetta e vigilia di Natale sul parquet. Rifinitura, tempo di brindisi, scambio di auguri e testa proiettata all’Italservice Pesaro. Nelle Marche il recupero della terza giornata di serie A contro i biancorossoblu, secondi in classifica, a quota 21 punti, alle spalle della capolista Acqua&Sapone Unigross (28). Al Pala Nizzo Pizza sfida domani pomeriggio (ore 15) tra Leandro Cuzzolino, laterale classe 1987, già a 7 marcature stagionali (come Cristian Borruto), e il suo omonimo Moreira Chimanguinho, 34enne pivot gialloblu che ha scontato il turno di squalifica con il Lido di Ostia, autore di 5 reti in 7 gare. Unico assente Alex, ancora indisponibile.

«Quella di domani credo sia il tipo di partita che tutti vogliono giocare. Si affrontano due belle squadre e tre punti importanti da conquistare per i contendenti», parla così alla vigilia Pedrinho. Farsi il regalo di Natale, nonostante il viaggio lungo e con il freddo, l’auspicio dei ragazzi di Andrea Centonze.

«Il Pesaro ha disputato più turni di campionato e cercherà di restare nella parte alta della classifica, noi stiamo recuperando terreno e incontri», prosegue il numero 30 del Real. «Mi aspetto una bella atmosfera e un match combattuto». Ancora a porte chiuse. «Personalmente penso sia un buon torneo, con la fiducia del mister e l’aiuto dei compagni. Spero di continuare a fare bene e dare il mio contributo alla squadra anche domani», conclude Pedrinho.

