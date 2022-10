Real San Giuseppe piega Ciampino: prima vittoria gialloblu in campionato

Arriva finalmente la prima vittoria in campionato per il Real San Giuseppe, nonostante le diverse assenze pesanti nel roster a disposizione di coach Scarpitti. Senza capitan Duarte, Ercolessi e Santos, i vesuviani trovano il successo grazie a una ripresa praticamente impeccabile, in cui arriva l'accelerazione decisiva.

Nel primo tempo il punteggio si sblocca subito: al 4' Galletto chiama Casassa alla provvidenziale deviazione in angolo, ma sul tiro dalla bandierina Liberti trova la sfortunata deviazione alle spalle del proprio portiere. In vantaggio, il Real potrebbe allungare già un minuto dopo. Il portiere ospite atterra ingenuamente Galletto in area col pallone già verso il fondo; per l'arbitro è rigore ma Patias conclude centralmente e si fa parare la conclusione.

Riacquista coraggio la squadra ospite, ma è ancora il Real a menare le danze. Bellobuono interviene al 9' su Serpa ma è un fuoco di paglia. La traversa dice di no a Patias al 13'. Poi un'ulteriore chance per i vesuviani arriva al 14': Gutierrez colpisce Igor a palla lontana e rimedia il rosso diretto. Ma i ragazzi di Scarpitti non ne approfittano, collezionando il secondo legno di giornata con Dian Luka e nulla più.

A parità ristabilita, Portuga trova il consueto gol dell'ex a 3 minuti dall'intervallo, prima che Bellobuono opponga ottimi riflessi a un paio di sortite del Ciampino nel finale di frazione.

Altra musica nella ripresa. San Giuseppe rientra con maggiore cattiveria e pianta le tende nella metà campo degli ospiti. Fioccano le palle-gol, non sfruttate da Salas, due volte da Patias, ma soprattutto da Igor che spreca un rapido contropiede al 10'.

Basta però attendere pochi secondi per il raddoppio gialloblu. Cesaroni, fermato pochi istanti prima in corner, trova la velenosa conclusione rasoterra che sorprende Casassa per il 2-1. Maggiore consapevolezza per i ragazzi di Scarpitti, che contengono senza troppi affanni la reazione del Ciampino, allungando pure il passo al 14' con Salas per il parziale 3-1 a 6' dal termine.

Il tecnico ospite imposta il portiere di movimento, il solito Portuga ne approfitta per restituire qualche speranza ai suoi, ma 1'05'' dalla sirena Galletto ruba palla nella trequarti ospite, fissando il punteggio sul definitivo 4-2.