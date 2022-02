Real San Giuseppe, rimonta sfiorata: vesuviani sconfitti per 3-2 a Pesaro

Rimonta sfiorata, in una gara iniziata in salita. Il Real San Giuseppe esce sconfitto dal Pala Nino Pizza di Pesaro. I campioni d'Italia dell'Italservice vincono 3-2, ma rischiano di subire una incredibile rimonta dopo essere arrivati addirittura al triplo vantaggio.

Sulla sponda gialloblu pesa l'assenza per squalifica del bomber Patias, capocannoniere della Serie A. E nelle primissime battute si aggiunge pure l'espulsione del portiere Montefalcone, per l'atterramento di Borruto lanciato a rete. Bellobuono tra i pali non fa rimpiangere il collega più esperto, ma è sfortunato sulla deviazione di Duarte che vale il vantaggio dei marchigiani.

Sul versante opposto Espindola alza la saracinesca, trovando anche un pizzico di fortuna sulla pregevole azione di Petrov. A 4' dall'intervallo Pesaro raddoppia con De Oliveira, pronto al tap-in dopo il tiro di Cuzzolino respinto da Bellobuono. Il portiere di casa blinda il doppio vantaggio fino al riposo con interventi su Salas ed Ercolessi.

Scoppiettante l'inizio ripresa. Cuzzolino timbra il "sette" da una parte, De Oliveira salva sulla linea la conclusione di Ercolessi. Tarantino schiera Crema portiere di movimento, ma è l'estremo opposto a colpire la traversa a porta vuota. Al 31' tris dell'Italservice con Cuzzolino che approfitta di una leggerezza di Duarte.

E qui inizia il tentativo di remuntada. Espindola fa ancora il fenomeno su Joselito, ma deve raccogliere palla nel sacco due volte sui tiri di Ercolessi e Bocca. Tuttavia, il forcing finale dei gialloblu non porta i frutti sperati. Termina col punteggio di 3-2 per i padroni di casa. Per il Real, qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia appesa a un filo.