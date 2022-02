Real San Giuseppe ritrova il sorriso: blitz in Veneto, 3-6 al Came Dosson

Il Real San Giuseppe ritrova il successo all'indomani delle dimissioni del tecnico Carmine Tarantino. Uno scatto d'orgoglio per i gialloblu, che nella gara esterna contro Came Dosson giocano praticamente in autogestione, vista la presenza in panca di capitan Duarte nel ruolo di coach.

Nella prima frazione di gioco i vesuviani sono impeccabili nelle due fasi, concretizzando gran parte delle occasioni create senza soffrire più di tanto in fase di non possesso. Ale Patias sblocca il risultato al 4’ su calcio di punizione, poi al 9’ ruba palla in mediana e scarica in porta il raddoppio. Al 12’, nel giro di 15 secondi, il portiere Pietrangelo è protagonista di due incertezze che portano il parziale sullo 0-4, sul diagonale di Micheletto e addirittura sul rinvio di Montefalcone.

Nella ripresa i padroni di casa provano una reazione. Ma dopo il gol di Vieira sbatte contro la muraglia eretta da un ottimo Montefalcone. Nel giro di pochi secondi Patias trova il tris personale, ma Belsito e Bernardez accorciano le distanze fino al parziale 3-5, riaprendo di fatto la partita.

A 5’ dal termine il tecnico veneto si gioca il powerplay con Galliani portiere di movimento. Ma la scelta è al solito un’arma a doppio taglio. E al 17’ su rimpallo favorevole Crema trova il sesto gol del Real dalla trequarti difensiva. Di fatto il match si chiude qui, nonostante il palo colpito nel finale da Vieira.

Termina dunque 6-3 in favore del Real San Giuseppe, che attende ora le decisioni societarie in merito al nuovo allenatore che condurrà la squadra fino al termine della stagione.