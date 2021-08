Real San Giuseppe, si torna in campo: test atletici prima del ritorno a Nocera

Parte ufficialmente la stagione 2021-2022 del Real San Giuseppe. Conquistata in extremis la salvezza nella tribolata stagione scorsa, la squadra del presidente Antonio Massa si proietta al prossimo campionato di Serie A con una gran voglia di riscatto e importanti ambizioni.

I gialloblu si sono ritrovati presso il centro Mowell di San Giuseppe Vesuviano per i test atletici propedeutici all'inizio del lavoro precampionato. Al gruppo non si sono ancora aggregati Petrov e Salas, impegnati rispettivamente con la Nazionale della Serbia e quella del Paraguay per l'imminente FIFA Futsal World Cup. I Mondiali di calcio a 5, rinviati lo scorso anno causa Covid, si disputeranno in Lituania dal 12 settembre al 4 ottobre.

Tornando in casa Real San Giuseppe, il nuovo coach Carmine Tarantino ha convocato 13 atleti per la preparazione precampionato: capitan Duarte, Ercolessi, Follo, Imparato, Joselito, Kuraja, Micheletto, Napolitano, Patias e Rodriguez, oltre ai portieri Montefalcone, Lepre e Bellobuono.

Mister Tarantino si avvarrà della collaborazione dei tecnici Pasquale Campanile e Cristian Cipollini, del preparatore atletico Salvatore Perillo e dell'allenatore dei portieri Gennaro Varriale.

La Serie A di calcio a 5 torna quest'anno al format a 16 squadre. Per il Real San Giuseppe, i derby con Feldi Eboli, Napoli Futsal e Sandro Abate Avellino. Ai nastri di partenza anche Came Dosson, Ciampino Aniene, Cmb Futsal, Pescara, Polistena, i campioni d'Italia di Italservice Pesaro, L84, Manfredonia, Meta Catania, Olimpus Roma, Petrarca e Todis Lido di Ostia.