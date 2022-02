Real San Giuseppe, due squalificati: a Manfredonia rientra bomber Patias

Due assenze pesanti, ma un recupero altrettanto importante in casa Real San Giuseppe, in vista della trasferta di domani a Manfredonia. Si gioca in infrasettimanale la prima giornata di ritorno e i gialloblu di mister Tarantino saranno orfani di Montefalcone ed Ercolessi, appiedati per un turno dal Giudice Sportivo.

Assenze di peso nel roster vesuviano in termini di qualità ed esperienza. La buona notizia riguarda ovviamente il rientro di Patias, che ha scontato un turno di stop disciplinare contro l'Italservice Pesaro. Il capocanonniere della Serie A ha conservato la vetta solitaria nella classifica marcatori e ha tutta l'intenzione di incrementare il bottino nel match contro i sipontini.

Analizzando la gara di Pesaro, il tecnico Tarantino ha sottolineato gli errori che hanno portato alle reti dei marchigiani e che hanno costretto il Real a rincorrere per tutta la partita. «Credo che nel contesto della sfida abbiamo sempre provato a giocare e fatto una buona prestazione. Abbiamo necessità di ritrovare ritmo perché il mese e mezzo di sosta si è fatto sentire».

Resta appesa a un filo la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Tutto dipenderà dal risultato della gara tra Came Dosson e Sandro Abate, che si recupererà il 1° marzo prossimo. Una mancata concomitanza che non è andata assolutamente giù a Tarantino: «Dispiace non aver giocato tutti in contemporanea e non aver rispettato, di conseguenza, il regolamento».