Real San Giuseppe, terremoto tecnico: Carmine Tarantino lascia la panchina

Terremoto tecnico in casa Real San Giuseppe. L'allenatore Carmine Tarantino ha rassegnato le dimissioni, che la società ha accolto dopo un confronto con l'ormai ex coach. La pessima ripartenza dei vesuviani in campionato aveva portato lo stesso Tarantino a una serena riflessione anche sul proprio operato.

Lui stesso lo aveva dichiarato nel dopo-gara contro Meta Catania: «Dovrò darmi anche io delle risposte perché è giusto che sia così». Ed evidentemente il trainer ha maturato la decisione di poter dare in prima persona uno scossone che, si spera, possa risollevare il Real San Giuseppe dal periodo negativo.



La società ha accettato la scelta e ha affidato temporaneamente la panchina a Cristian Cipollini. L'allenatore della Under 19 gialloblu guiderà dunque il Real nella gara esterna contro Came Dosson, in programma domani sera alle 20.45. Nei prossimi giorni sarà ufficializzata la nuova guida tecnica.