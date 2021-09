Real San Giuseppe, tesserato Bocca: Duarte, «Grande lavoro svolto finora»

Un nuovo acquisto proveniente dalla Serie A2 per il Real San Giuseppe. Il coach Carmine Tarantino avrà infatti a disposizione Luca Bocca, difensore italo-brasiliano classe 1994, reduce da un'ottima stagione tra le fila del Futsal Bernalda.

Tanta gavetta per l'atleta svezzato sportivamente da Videira e Joaçaba Futsal, in Brasile. In Italia ha indossato le casacche di Salinis e appunto Bernalda, prima di approdare con merito al suo primo campionato di Serie A. Bocca sottolinea che «la prossima Serie A sarà un campionato molto competitivo, in cui tutte le società si sono rinforzate. Per quanto mi riguarda - ha aggiunto il nuovo calcettista gialloblu - spero di imparare il più possibile dall'allenatore e dai nuovi compagni, ma pure di dimostrare di aver meritato l'approdo in Serie A».

Intanto si avvicinano i primi test precampionato per il Real. Il capitano Japa Duarte sottolinea che «saranno importanti per migliorare la nostra condizione fisica, non certo per i risultati. Siamo un gruppo completamente nuovo e occorre tempo per conoscerci bene tra noi, ma gradualmente stiamo diventando squadra».

Sarà una stagione di riscatto per il Real San Giuseppe e capitan Duarte tiene a sottolineare il fatto che «finalmente potremo riabbracciare i nostri tifosi. Sono sicuro che al nostro fianco si divertiranno tanto».