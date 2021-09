Real San Giuseppe, è l'ora dei test: tre appuntamenti al PalaCoscioni

Scatta l'ora dei primi test precampionato per il Real San Giuseppe. La formazione di coach Carmine Tarantino viaggia ad alti ritmi negli allenamenti e ha fissato un calendario di sgambature fino a inizio ottobre. Quattro le amichevoli, tre delle quali si disputeranno al PalaCoscioni di Nocera Inferiore, anche per quest'anno quartier generale dei vesuviani per il campionato di Serie A.

Il carnet di test match inizierà sabato 18 dicembre contro i Leoni Acerra, squadra ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B. Il martedì successivo, sempre sul parquet di Nocera Inferiore, il Real San Giuseppe ospiterà Trilem Casavatore, con palla a centro alle 19. Sabato 25 settembre trasferta in Molise, a Venafro, per un quadrangolare a cui parteciperanno anche Sporting Venafro, Lazio Calcio a 5 e Benevento 5.

Il 2 ottobre prossimo, infine, si ritornerà al PalaCoscioni per il Torneo “Città di Nocera”, evento che sarà presentato nei prossimi giorni e che rappresenterà un importante snodo per il warm-up del Real per la Serie A 2021-22.