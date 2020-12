A senso unico. Spadroneggiano al Pala Nino Pizza i campioni d’Italia in carica. Domina incontrastata la formazione di Fulvio Colini, tanto da rifilare ai campani un passivo davvero pesante già nel primo tempo (secco 5-0). Giornata storta per il club presieduto da Antonio Massa, che esce battuto 8-0 nelle Marche. Pesaro in completo nero, classica tenuta gialla per il Real San Giuseppe. Assenti per parte Tonidandel e Alex nel recupero del terzo turno di serie A, unica gara della domenica pomeriggio.

Elisandro, capitan Vinicius Duarte, Pedrinho, Massimo De Luca e Francesco Molitierno il quintetto base scelto da Andrea Centonze, poi subito dentro Portuga e Leandro Moreira Chimanguinho, che ha scontato la giornata di squalifica. A seguire gli innesti di Lipe Follador e Mario Imparato. Si gioca a porte chiuse ma non manca l’affetto dei tifosi. «Nonostante tutto siamo con voi» e «Insieme compatti, dai Pesaro combatti» i due striscioni bianchi esposti in tribuna con la scritta in rosso.

Se dalle parti di Michele Miarelli non si passa in alcun modo, semaforo verde per i marchigiani che bucano a più riprese la retroguardia ospite. Apre e chiude il primo periodo il pivot Julio Miotti De Oliveira. In spaccata Molitierno nega la gioia del gol al paraguaiano Javier Adolfo Salas ma la sua porta subisce un vero assedio. Ragiona e manovra il Pesaro, attacca a testa bassa il Real.

L’universale Humberto Honorio fugge in transizione, chiude i varchi il numero 22. Prove generali per il laterale Mauro Canal: prima fallisce di poco, poi timbra il 2-0. Sale di ritmo il match ed aumenta la pressione dell’Italservice. Da antologia il gesto tecnico di Marcelo Padilha Marcelinho: favolosa rovesciata che vale il 3-0 e legittima il vantaggio. Il tentativo di break condotto da Chimanguinho trova l’opposizione di Miarelli e in contropiede il poker è servito. Nel tabellino marcatori Cristian Borruto, protagonista indiscusso.

Ex di turno, Germano Montefalcone rileva Molitierno nella ripresa. Non si arresta l’implacabilità offensiva dei pesaresi, che colpiscono con Jefferson Gomes Pessoa, nuovamente Borruto dalla distanza, e l’argentino campione del mondo chiude definitivamente l’incontro con la tripletta personale, soprannominato non a caso il «cobra», per la rapidità di pensiero e agilità nel finalizzare l'azione. In classifica Italservice a 24, Real a 12 punti.

