Real San Giuseppe, via il tecnico: Fernandez non rinnova coi gialloblu

È durata tre mesi l'avventura di Julio Fernandez sulla panchina del Real San Giuseppe. L'entrenador iberico non ha infatti rinnovato l'accordo con la famiglia Massa per la prossima stagione, dopo aver condotto i vesuviani alla salvezza in Serie A, non senza difficoltà.

Il 12 febbraio scorso l'allenatore era subentrato ad Andrea Centonze, ereditando una situazione di classifica deficitaria, ma soprattutto un calendario in versione “tour de force”, con numerose gare da recuperare e impegni ufficiali ogni tre giorni. Ha esordito nella gara casalinga con l'allora capolista Acqua & Sapone; da lì in avanti, seppure con un cammino altalenante, il Real San Giuseppe è riuscito a mantenere la categoria, battendo il già retrocesso Genova all'ultima giornata di regular season.

«A Julio vanno i nostri ringraziamenti per il grande attaccamento mostrato alla maglia e alla causa - ha affermato il presidente Antonio Massa -. Ci ha dato un grosso contributo e sarà sempre ricordato per i suoi grandi valori umani».