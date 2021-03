La Reggia Designer Outlet in campo per il Napoli Femminile

La Reggia Designer Outlet, parte del Gruppo McArthurGlen sostiene il Napoli Femminile, la squadra di Serie A della città di Napoli per il campionato 2021: una scelta che accende i riflettori su un tema di grande attualità, la parità di genere anche in ambito sportivo.

Quello femminile è infatti l’altro calcio, fatto di giovani donne che competono in serie A e che al tempo stesso non sono ancora considerate professioniste. Secondo dati Unesco, soltanto il 4 per cento della copertura mediatica sportiva è dedicata allo sport al femminile e le atlete sono meno pagate e meno rappresentate rispetto ai colleghi maschi.

«Sostenere il Napoli Femminile è un progetto che ci è piaciuto subito per il suo valore sociale», spiega Fabio Rinaldi, Centre Manager de La Reggia Designer Outlet. «Un modo per contribuire a sensibilizzare il grande pubblico su una cultura dello sport che prescinda dal gender; è un’occasione per dar voce a queste giovani atlete internazionali che ogni giorno conciliano studio, lavoro, famiglia e impegno sportivo per coronare il proprio sogno, un modello per molti».

Con lo slogan WeAreNapoli, la squadra del Napoli Femminile unisce 25 giovani donne provenienti da diversi paesi del mondo – tra cui Germania, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Colombia –, con diverse esperienze di vita.

La Reggia è il Designer Outlet più grande del Sud Italia e per il 2021 ha scelto di farsi portavoce di un chiaro messaggio di empowerment mettendo la donna al centro di diversi progetti volti a sensibilizzare su temi molto vicini al Centro e a tutto il Gruppo McArthurGlen.

La Reggia, con i suoi 130 negozi all’aperto il più grande e fornito punto di riferimento per la moda casual e lo sportswear, accompagnerà per tutto l’anno la squadra con attività promozionali e il racconto delle atlete sui suoi canali di comunicazione. Le giovani donne sono state scelte come ambasciatrici dei valori del gruppo McArthurGlen. Le storie di Paola, Eleonora, Vivien e tutte le calciatrici della squadra saranno lo stimolo per tante ragazze a mettersi in gioco.

