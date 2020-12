La zona arancione stabilita dal governo permette ai centri sportivi di ripartire. L'intento è di ripartire in piena sicurezza, consapevoli delle grandi difficoltà economiche che le restrizioni hanno generato. Per questo motivo l'Asd Micri del presidente Michele Visone, ha deciso di sottoporre obbligatoriamente al tampone, i piccoli atleti a spese della società, alla presenza del medico sociale Giuseppe Del Vecchio. I tamponi sono a cura del centro Diagnostico Vesuviano. Per quanto riguarda gli atleti che sono risultati positivi al covid in passato e sono guariti, dovranno presentare il certificato di guarigione. Anche tutto il personale tecnico e lo staff del centro saranno sottoposti a tampone.

«L'Italia, come il resto del mondo - spiega Visone - sta vivendo un momento molto delicato a causa della pandemia da covid-19. Per sconfiggere il virus siamo chiamati ad enormi sacrifici per salvaguardare i nostri cari. Sempre con grande senso di responsabilità, l'Asc Micri ha rispettato i Dpcm e le varie ordinanze regionali con l'obiettivo comune di uscire quanto prima da questa emergenza e tornare alla normalità. Mai come in questo momento non bisogna abbassare la guardia e siamo lieti di poter riprendere le nostre attività che sono fondamentali nella crescita dei nostri atleti sia da un punto di vista fisico che psicologico».

