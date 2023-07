Ritorna il calcio a San Giorgio: si riparte dalla Promozione

Presentazione ufficiale in Municipio per l’MP San Giorgio, la nuova realtà da cui riparte il calcio in città. Il nuovo titolo, rilevato appena qualche giorno fa e che consentirà la partecipazione al campionato di Promozione, è stato presentato nell’Aula Consiliare: presenti il sindaco Giorgio Zinno, gran parte dell’Amministrazione comunale, il professor Di Sarno, memoria storica del calcio sangiorgese: «un segnale chiaro dell’attenzione nei confronti della nuova squadra, che sta già prendendo forma, e della società, che si prefigge l’obiettivo di essere anche una scuola di vita, capace di insegnare i valori del rispetto, della lealtà e del fairplay».

A rappresentare il club, il presidente Giuseppe Maglione, l’allenatore Massimo Perna, il direttore generale Gennaro Finizio, il direttore commerciale Michele Montella ed il responsabile marketing Vincenzo Mancino.

Presenti all’evento anche tifosi ed appassionati di calcio.

L’Mp San Giorgio ripartirà dal campionato di Promozione. Gli allenamenti si svolgeranno presso il campo Paudice, dove sono già in corso stages di osservazione dei giovani talenti che faranno parte della rosa.

«Sono molto felice di constatare che Giuseppe Maglione e Massimo Perna hanno tenuto fede all’impegno, di riportare il calcio a San Giorgio a Cremano. Questo è già un buon punto di partenza e ci fa ben sperare per il forte senso appartenenza che sono sicuro infonderemo nuovamente nei cittadini. Riempiamo il Paudice e tifiamo per i nostri guerrieri granata», così il primo cittadino Giorgio Zinno.

Quindi il presidente Maglione: «L’obiettivo è creare una rosa che sia composta da giovani talentuosi, ma con quel quid in più, che li renderà campioni a prescindere. Campioni di vita. Abbiamo una grossa responsabilità e l’educazione il rispetto sono tre le prime regole che insegneremo ai nostri ragazzi».

Da ultimo, l’allenatore Massimo Perna: «Il nostro background ci consente di portare in questa squadra esperienza e valori, e questa deve essere la nostra carta vincente. Il futuro lo tracceremo partendo da qui. Da San Giorgio a Cremano e dall’attaccamento dei cittadini alla squadra della città».