Applicazione, carattere, impegno. Segnali positivi certamente. La cura (parziale) Pistolesi è già evidente. Gara vibrante allo stadio Tre Fontane, dove ritrovano la vittoria le giallorosse dopo tre mesi. Gioiscono le ragazze di Elisabetta Bavagnoli, mentre le azzurre incassano l’ennesima sconfitta, la prima del 2021. L’esito di Roma-Napoli femminile (3-2) entusiasma per lo spettacolo in campo ma non muove la classifica del club di Lello Carlino.

Ultima del girone di andata. La Juventus si laurea campione d’inverno: Sara Gama e compagne battono in trasferta l’Inter 3-0. Prova generosa delle napoletane ma non basta. Martina Fusini schierata a sinistra, Elisabetta Oliviero a destra. Attacco internazionale con l’olandese Pia Rijsdijk, sostenuta dalla svedese Jenny Hjohlman e dalla bulgara Evdokia Popadinova. E proprio la numero 99 porta in vantaggio la formazione ospite, colpendo di testa su calcio d’angolo. Sul destro di Claudia Ciccotti vola Catalina Perez al 20’ ma nulla può la colombiana sul capolavoro di Annamaria Serturini al 22’: conclusione imprendibile alla Insigne e 1-1. Le capitoline intensificano la manovra alla ricerca del sorpasso.

Cambia il corso del match. Molto dubbio il penalty assegnato alla Roma al 34’. A nulla valgono le rimostranze formulate da capitan Emma Errico. L’attaccante brasiliana Andressa Alves spiazza la Perez e firma il sorpasso (2-1). Nono rigore stagionale incassato dalle azzurre. Tra il 44’ e il 45’ doppio tentativo di Serturini e della francese Lindsey Thomas senza conseguenze particolari.

Nella ripresa traversa colpita da Andressa, tentativo della spagnola Paloma Lazaro di sorprendere Perez. Ingenuità della slovena Kaja Erzen al 55’: trattenuta Hjohlman e rigore trasformato dalla bretone Sarah Huchet. Dura soltanto 8 minuti il 2-2. Stacco perentorio del capitano Elisa Bartoli, che concretizza l’assist della transalpina Thomas. Rischia la Roma nel finale ma l’ultimo assalto azzurro viene respinto.

Esordio amaro per il tecnico Alessandro Pistolesi, che a fine partita raduna le sue calciatrici in cerchio. L’operazione salvezza è stata lanciata.

