Roma-Napoli femminile è l’anticipo della seconda giornata di campionato. Si giocherà sabato 4 settembre a Trigoria (ore 17.30). Si annuncia una super sfida con l’ex di turno Valeria Pirone, temibile attaccante numero 9, al primo anno all’ombra del Cupolone, dopo l’avventura in neroverde con il Sassuolo. Evoca piacevoli ricordi la gara con le capitoline, già affrontate in amichevole a Rivisondoli. Conquistata all’ultima giornata (e all’ultimo respiro) la salvezza il 22 maggio allo stadio Caduti di Brema a Barra (2-2). Il tecnico Alessandro Pistolesi convocherà Paola Di Marino, assente con l’Inter a Cercola.

Al Castellani successo esterno delle giallorosse (0-3), guidate dal torinese ed ex allenatore dell’Empoli Alessandro Spugna, subentrato in panchina a Betty Bavagnoli, divenuta a sua volta Head of Women’s Football del club romanista. Prima vittoria all’esordio nella massima categoria per Annamaria Serturini e compagne, in quello che è stato il match inaugurale della serie A TimVision 2021-2022.

Seguirà le azzurre il presidente Lello Carlino. E’ arrivata anche la telefonata di chiarimento e di scuse da parte del commissario tecnico Milena Bertolini per il misunderstanding post Napoli femminile-Inter e malinteso immediatamente ricomposto. Assicura la sua presenza in tribuna Ludovica Mantovani, presidente della Divisione Calcio femminile.

Derby del Sole. Intanto alla Scandone si affaccia Bryan Reynolds, intento a seguire le imprese dei più forti nuotatori al mondo, impegnati a battagliare nella piscina di Fuorigrotta. Il 20enne difensore statunitense della Roma di Josè Mourinho si è concesso una serata all'International Swimming League. «E' la prima volta che sono a Napoli. Il tempo di visitare il lungomare e siamo venuti subito in piscina. L'atmosfera è bella, anche se non sono particolarmente esperto. Sono a Napoli con amici nel mio giorno di vacanza e la città è molto bella». Reynolds ha seguito con interesse e curiosità Sarah Sjöström, Benedetta Pilato, Chad Le Clos e Arno Kamminga, incantato dallo spettacolo della Isl.