La forza dei numeri. Per gli scettici e per quanti snobbano il calcio femminile, Roma-Pomigliano è un condensato di emozioni e spettacolo. Non mancano i gol di pregevole fattura né le belle giocate, a dimostrazione dell’elevato tasso tecnico in campo. Un spot in mondovisione con la seconda forza del campionato che legittima l’ottavo successo consecutivo (5-2) ai danni di una neopromossa che esce dallo stadio Tre Fontane comunque a testa alta, nonostante il pesante passivo incassato.

Prima del fischio di inizio osservato un minuto di silenzio in ricordo di Alessia Somma, la giocatrice della Torres sconfitta dal tumore a soli 18 anni.

Avanti la formazione di Domenico Panico. L’argentina Dalila Belen Ippolito viene atterrata in area da Tecla Pettenuzzo. Si presenta sul dischetto capitan Deborah Salvatori Rinaldi, che manda il pallone sotto la traversa (21’), superando Camelia Ceasar. Esulta in maniera originale l’ex rossonera, indicando un plateale ok. Dura però tre minuti il vantaggio delle campane. Da fuori area la parabola di Annamaria Serturini beffa la statunitense Anna Rosa James Buhigas, che non riesce a smanacciare (1-1). Reazione immediata delle capitoline allenate da Alessandro Spugna.

Nel secondo minuto di recupero le padroni di casa effettuano il sorpasso con Emilie Bosshard Haavi (2-1). Furia incontenibile la norvegese, già determinante nella sfida contro il Napoli femminile, straripante con il Pomigliano: un gol alle azzurre, una doppietta alle granata, perfezionata al 57’, che vale il nuovo allungo (3-2). E poi l’assist preciso confezionato per Paloma Lázaro Torres del Molino (70’). La spagnola spinge la palla in rete sul cross della compagna (4-2) e si ripeterà al 74’, bucando ancora una volta per vie centrali la retroguardia avversaria (5-2).

Da applausi il momentaneo pareggio (2-2) firmato da Tori DellaPeruta. Entra e segna il giovane talento a stelle e strisce: le bastano appena 40 secondi e una cavalcata solitaria a ridestare le speranze del club presieduto da Raffaele Pipola. Dopo il sigillo griffato ad Empoli, ecco un’altra perla da incorniciare.

La Roma si conferma l’anti Juve, il Pomigliano la vera sorpresa della serie A.