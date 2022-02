«Uniti e compatti verso una nuova sfida». Parlano i social, le foto e il direttore generale Biagio Seno. A leggere i numeri a confronto sembrerebbe una partita dall’esito già scritto ma sappiamo che non è cosi. Roma-Pomigliano è il 14esimo turno di serie A. Giallorosse a 31 punti in classifica, pantere a 16; 10 vittorie per le capitoline, la metà per le campane. Capitan Deborah Salvatori Rinaldi e compagne pronte al big match di domani pomeriggio (ore 14.30) contro la seconda forza del campionato allo stadio Tre Fontane.

«Sappiamo di affrontare una squadra tra le più attrezzate, ma con la nostra umiltà, il nostro senso di appartenenza e la voglia di fare bene che ci contraddistingue non da oggi, cercheremo di onorare l’impegno come abbiamo sempre fatto», dichiara convinto il dg granata. La gara sarà visibile su TimVision e su La7 con una distribuzione internazionale. Potranno seguire l’evento anche da Los Angeles (ore 5.30), New York (ore 8.30), Buenos Aires (ore 10.30), Città del Capo (ore 15.30), Mosca (ore 16.30), Abu Dhabi (ore 17.30) e Tokyo (ore 22.30).

«Sarà un onere e un onore essere trasmessi in tutto il mondo ed è la nostra prima partita con una diffusione così importante. E’ motivo di orgoglio per una società piccola come la nostra, per i passi da gigante che sta facendo nel calcio femminile, però dobbiamo essere coscienti di dimostrare in campo un impegno maggiore dal punto di vista dell’applicazione e della concentrazione, per ben figurare», afferma Seno.

La Roma ha convocato Manuela Giugliano e Valeria Pirone e ha salutato la centrocampista brasiliana Thaisa Moreno. All’ombra del Cupolone è arrivata Sophie Roman Haug. L’attaccante norvegese classe 1999, che proviene dalla stessa squadra di Emilie Haavi (LSK Kvinner), rinforzerà il reparto offensivo della compagine di Alessandro Spugna.

All’andata vinse di misura la Roma 2-1 allo stadio Ugo Gobbato: era sabato 11 settembre 2011, a segno Benedetta Glionna (23‎'), Pirone (54’). In gol per le pantere Giusy Moraca (63’). «Giocheremo fino all’ultimo minuto e lotteremo su ogni pallone fino al 95’. Sarà un incontro diverso, con una Roma rodata, reduce da un filotto di sette vittorie consecutive. Dopo la battuta di arresto con la capolista Juventus, ci siamo rilanciati con il decisivo successo a Empoli».

E poi il prestigioso riconoscimento tributato a Liucija Vaitukaityte, nominata migliore giocatrice lituana del 2021. «Il premio è motivo di grande soddisfazione. Si è avvicinata in punta di piedi alla serie A, si è ritagliata il suo spazio. Al di là dell’ottima calciatrice, è un’ottima professionista. Sono doppiamente felice per il percorso che sta facendo, provenendo da una nazione che sta sfornando talenti per palcoscenici internazionali. Giocava in Spagna, dispone di una struttura imponente e una buona tecnica: ha migliorato il ritmo gara ed è un profilo di prospettiva», asserisce Seno.

Uno sguardo alla 72esima edizione della manifestazione canora più popolare di sempre, senza però avanzare pronostici. «Le ragazze (nella foto di Nicola Velotti) si stanno divertendo con FantaSanremo», conclude sorridendo Seno. Vigilia allegra e spensierata, domani si penserà alla Lupa.