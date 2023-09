Il rinvio della presentazione ufficiale, prevista inizialmente per lunedì sera, a causa delle condizioni atmosferiche non sembra smorzare l'entusiasmo che si vive a Pompei. Un incontro "informale" in piazza con i tifosi, un autentico bagno di folla per la squadra del presidente Francesco Mango che, alla vigilia dell'esordio in campionato è visibilmente emozionato: «Dispiace un po' per lo slittamento della kermesse che doveva consentirci di far conoscere la nostra realtà alla città, ma l'entusiasmo, il calore dimostrato dai tifosi presenti è stato tanto, e ci ripaga dell'enorme lavoro svolto in estate. Siamo pronti all'esordio ufficiale, consapevoli di essere la squadra da battere, e vogliamo far bene fin dalle prime battute».

APPROFONDIMENTI Agropoli scelto l'alleatore Villani, ma la squadra è tutta da costruire come la nuova società Eccellenza, ecco la Coppa Italia: ufficializzati gironi e calendario Sapri, scelto l'allenatore Carlo Graziani. Squadra rinnovata per l'eccellenza

Una realtà tutta nuova, un progetto iniziato in sordina lo scorso anno, quando il dirigente acquisì in corso d'opera il titolo del club mariano, che quest'anno è diventato un progetto ambizioso, per portare i rossoblù in un campionato di maggior prestigio e confermarsi come una delle realtà emergenti del calcio campano. Il primo tassello, la scelta di Diego Armando Maradona Junior in panchina. «Diego è contentissimo spiega Mango - fin dal ritiro ha dato entusiasmo al gruppo, ha saputo plasmare una rosa di calciatori che sono anche un lusso per la categoria, ma che, insieme potranno darci grandi soddisfazioni. Lui, poi, è legatissimo alla città. Il papà spesso veniva al Santuario per fare beneficenza, aiutare i più bisognosi, e questo è un motivo in più di orgoglio per la nostra società. Una persona vera, che ci sta dando tanto non solo sotto l'aspetto tecnico».

L'esperienza del figlio del numero dieci più famoso al mondo consente anche un grosso exploit del club: «Abbiamo deciso di rinviare la presentazione ufficiale di una decina di giorni rivela il presidente con una manifestazione che si svolgerà allo stadio, dove, oltre alla prima squadra, potremo anche dare una passerella importante ai quasi duecento ragazzi che quest'anno si sono affiliati alla nostra scuola calcio. Anche per quanto concerne il settore giovanile, dopo un anno in cui abbiamo dato ad altri amici, persone serissime, la gestione, si è deciso di fare un investimento serio. Non a caso abbiamo affidato l'organizzazione a Ciccio Foggia, un autentico bomber che di gol in Campania ne ha fatti tantissimi e che potrà essere musa anche per i più giovani, con la consapevolezza di far crescere a Pompei i campioncini del futuro».

L'esordio già c'è stato per il Pompei, in coppa Italia: «Abbiamo costruito un roster importante, che fa invidia a tanti. Quasi tredici innesti nella rosa che aveva già ben figurato lo scorso anno, con elementi come De Girolamo, Riccio, Matute, Guarracino, giusto per citare qualcuno, che ci consentiranno di arrivare al traguardo. In coppa Italia siamo partiti col piede giusto. Dopo l'1-0 al Capri al primo turno, il 3-1 con il Quarto Afrograd ci ha consentito il passaggio alla terza fase. Anche nella competizione tricolore vogliamo essere protagonisti assoluti». E sabato si parte in campionato con il Bacoli: «C'è emozione conclude il presidente - vogliamo vedere la squadra alla prova in una gara di campionato. Tutto è pronto, in questi giorni sarà possibile acquistare i biglietti on line, o presso il Caffè Alban a Pompei, la speranza è di avere tanti tifosi sugli spalti per la prima. Abbiamo lavorato sodo, il campionato è lungo, ma sarà più bello gustarcelo settimana dopo settimana con la convinzione di poter costruire qualcosa di duraturo. C'è una bella sinergia anche con l'amministrazione, e questo potrà condurci lontano. Come dico spesso, ora, dopo gli Scavi e il Santuario anche il calcio può essere un fiore all'occhiello per la città».