Sala Consilina, colpo di mercato arriva dal Napoli il centrale argentino Renzo Grasso

Lo Sporting Sala Consilina capolista della serie A2 nel girone C con 29 punti con 8 vittorie e due pareggi e con un vantaggio di 5 lunghezze sulla seconda Sicurlube Enna, anche se la squadra valdianese deve ancora riposare, nelle ultime ore ha piazzato un importante colpo di mercato assicurandosi le prestazioni del centrale argentino Renzo Grasso, arrivato dal Napoli a titolo definitivo: Grasso, 28 anni, vanta nella sua carriera nel nostro paese due promozioni dalla serie A2 con il Porto San Giorgio e una Coppa, e nel 2019 con la sua nazionale ha vinto la AMF risultando il miglior calcettista della competizione. Dal 2019 ha vestito la casacca azzurra del Napoli, poi la decisione di sposare il progetto dello Sporting Sala Consilina, la trattativa è stata condotta dal patron Detta, il quale dopo l'intesa con il club partenopeo è apparso soddisfatto per la positiva conclusione: " Non è stato semplice ma alla fine siamo riusciti a portare con i nostri colori un protagonista di primo piano e siamo certi che contribuirà al raggiungimento dei nostri obiettivi". Reno Grasso, che il tecnico Fabio Oliva, già conosce potrebbe già esordire domani nel match casalingo con il Canicattì, complice la squalifica del centrale brasiliano Bocca.