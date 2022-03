Per continuare a sperare e a sognare ancora. La corsa salvezza passa anche dalla sfida in Liguria. Sampdoria-Napoli femminile è la 18esima giornata di serie A TimVision. Al campo comunale Riccardo Garrone le ragazze di Giulia Domenichetti e Roberto Castorina provano a mettere benzina nel serbatoio.

«E’ la prima di cinque finali», spiega alla vigilia Paola Di Marino. «Sono rientrata, lasciandomi gli infortuni alle spalle», osserva il centrale difensivo classe 1994. Dichiara la sua piena disponibilità il numero 5 azzurro. Il suo sempre un contributo di grinta e qualità in campo. Non saranno della gara la bulgara Evdokija Popadinova e la greca Despoina Chatznikolaou. Non al meglio Heden Corrado.

«Ho visto in questa settimana la stessa carica che ci contraddistingue dall’inizio del girone di ritorno», afferma Di Marino. Ex del match la guatemalteca Ana Lucia Martinez. Fischio d’inizio domani pomeriggio alle ore 14.30. In classifica le blucerchiate a quota 25, il club presieduto da Lello Carlino a 15.

«Sono in palio punti importantissimi, specie dopo la sconfitta di sabato scorso con la Juventus a Cercola», avverte Di Marino. Sarà un gara di importanza capitale. «Personalmente sono felice di essere nuovamente a disposizione ma adesso conta molto più il noi dell’io», conclude fiduciosa Di Marino.