Nulla è compromesso. Tutto si complica. Se la sconfitta di misura in Liguria rattrista, può parzialmente consolare il ko del Pomigliano (maturato con il Verona già retrocesso in B) e quello della Fiorentina (in casa delle rossonere di Maurizio Ganz). La prima delle cinque finali è andata non come auspicato alla vigilia da Paola Di Marino. Allo stadio comunale Riccardo Garrone decide Giorgia Spinelli (9’), ex giocatrice del Milan. Il difensore numero 5 regala tre punti pesanti alla Sampdoria, che rafforza il sesto posto in classifica e tocca quota 28. Risultato che tranquillizza Antonio Cincotta, considerato il margine di +8 sull’Empoli.

Lo stop rallenta certamente il cammino del club presieduto da Lello Carlino verso la salvezza. Le azzurre dovranno affrontare la Lazio (2 aprile) a Cercola, il Sassuolo in trasferta (24 aprile), l’Empoli in Toscana (gara fondamentale l’8 maggio), per chiudere con il derby campano tra le mura amiche (15 maggio) con le pantere di Manuela Tesse.

Giochi aperti. Difficile avanzare pronostici, sarà bagarre fino all’ultimo secondo. Napoli terzultimo (15) alle spalle delle granata (19) e della compagine viola allenata da Patrizia Panico (18).

Giulia Domenichetti e Roberto Castorina lanciano la linea italiana: 6 giocatrici su 11 parlano in campo la lingua del sommo Dante. Rachele Baldi tra i pali, difesa internazionale con le slovene Kaja Erzen e Lana Golob, la camerunense Marie Aurelle Awona e la svedese Sejde Abrahamsson. A centrocampo la spagnola Sara Tui, spalleggiata da Emma Severini a destra e Claudia Mauri a sinistra. In avanti Romina Pinna e Arianna Acuti, con Martina Toniolo nel ruolo di trequartista. Cinque saranno i cambi utilizzati dalla coppia di allenatori in corso d’opera: doppia sostituzione al 46’ con l’argentina Soledad Jaimes ed Emma Errico, al 64’ dentro Di Marino ed Eleonora Goldoni, infine Apolonia Berti in pieno recupero (91’).

Festeggiano le blucerchiate, che da neopromosse conquistano la matematica permanenza in serie A con ben quattro giornate di anticipo. Masticano amaro le azzurre, che non riescono a trovare la via del gol.