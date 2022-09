Sconfitta di misura. Illude la brasiliana Sena Das Neves Tatiely Cristina (10’), firmano pareggio e sorpasso Giorgia Spinelli su punizione (25’) e la colombiana Hazleydi Yoreli Rincón Torres su rigore (69’). Sampdoria-Pomigliano finisce 2-1 a Bogliasco.

Una buona gara delle pantere al Centro Sportivo Tre Campanili non basta a scongiurare il secondo ko stagionale. Peccato davvero per capitan Martina Fusini e compagne, desiderose di riscattare l’insuccesso interno contro la Roma. Nulla da fare per le ragazze di Nicola Romaniello nella prima trasferta dell’anno in Liguria. Tanto impegno, belle giocate e due rigori negati su Virginia Di Giammarino e Zhanna Ferrario. Prova certamente condizionata.

Tiene bene il campo la formazione campana. Ex di turno l’attaccante guatemalteca Ana Lucia Martinez e la tarantina Debora Novellino, figlia e nipote d’arte. Passa in vantaggio la formazione ospite. Taty sorprende Amanda Tampieri e blucerchiate costrette ad inseguire. Sfiora il raddoppio Martinez, ma il pallone accarezza il palo, terminando sul fondo (22’). Acciuffa il pareggio la lombarda Spinelli: palla sotto la traversa e Sara Cetinja battuta. Il portiere serbo smanaccia al 35’ e manda le squadre negli spogliatoi in perfetta parità.

La ripresa si apre con la scivolata scomposta di Elisabetta Oliviero, ex Napoli femminile ed Empoli: sanzionato il terzino di Pompei al 56’. Triplice chance per il Pomigliano. Ci riprova Martinez: si distende il numero 1 della Sampdoria. Occasione importante non sfruttata da Alice Corelli (60’). Si divora il vantaggio Novellino (62’): affretta la conclusione e l’estremo difensore avversario si rifugia in angolo. La svolta al 68’, quando la polacca Katarzyna Konat atterra in area Stefania Tarenzi. Dagli 11 metri non sbaglia Rincon (2-1). Le giocatrici si dissetano per il gran caldo. Sul fondo della classifica, al momento, a 0 punti il terzetto costituito da Milan, Como e Pomigliano.