Lunch match. Ad aprire il palinsesto domenicale Sampdoria–Pomigliano. Prima trasferta stagionale per le pantere (ore 12.30 in diretta TimVision), che saranno impegnate a Bogliasco al Campo Sportivo Tre Campanili. Nei precedenti incontri doppia vittoria di misura per le ragazze di Antonio Cincotta.

Le blucercerchiate punteranno nuovamente sulla coppia d’attacco formata da Stefania Tarenzi e dalla francese Kelly Gago, artefice della doppietta con il Sassuolo al debutto. Ex di turno Ana Lucia Martinez, attaccante guatemalteca pronta a regalare la prima gioia a capitan Gaia Apicella e compagne.

Granata reduci dalla sconfitta interna con la Roma (0-2). Le giocatrici di Nicola Romaniello proveranno ad imporsi in Liguria. «In merito al mercato si poteva fare di più», spiega il direttore generale Salvatore Violante. «Abbiano pagato l’inesperienza del sottoscritto nel calcio femminile in termini di valutazioni delle dinamiche di un mercato lungo ma con poche calciatrici disponibili a spostarsi», osserva il dg campano. «Manca un difensore centrale. Cercheremo di sopperire con abnegazione e disponibilità al lavoro, anche perché ho riscontrato la limitata disponibilità anche nel mercato estero», asserisce Violante.

Seconda giornata di serie A. «La gara con la Sampdoria è sicuramente ostica, perché la compagine ligure è una squadra rodata e ben costruita: partono da una base solida e coesa dello scorso anno». Aspetto di non trascurabile valore. «Con il mercato hanno aggiunto calciatrici di qualità e spessore, egregiamente guidate da un allenatore esperto e competente come Cincotta», rileva Violante, che assicura alla vigilia. «Andremo per fare la nostra partita, consapevoli delle difficoltà ma anche delle nostre qualità e capacità», conclude fiducioso il dirigente del Pomigliano.