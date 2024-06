San Cataldo-Costa d'Amalfi 1-3: costieri in finale per la Serie D

La storia sportiva del Costa d'Amalfi si arricchisce di un'altra pagina straordinaria. Dopo la vittoria per 2-1 nella gara d'andata, la squadra del presidente Nicola Savino espugna il campo del San Cataldo di Bella e conquista la finale degli spareggi nazionali per l'accesso in Serie D.

Punteggio finale di 1-3 in favore dei costieri, protagonisti di una prestazione pressoché perfetta dal punto di vista tattico. Alla vigilia il tecnico Gino Proto aveva catechizzato a dovere i suoi, sottolineando di non dover affatto pensare al vantaggio di giocare per il doppio risultato. Tanto più che di fronte ci sarebbe stata una squadra arrembante e aggressiva, pronta a sfruttare il fattore campo per conquistare l'ultimo atto degli spareggi nazionali.

E così come avvenuto nelle precedenti uscite, il Costa d'Amalfi non s'è snaturato, puntando tutto sulla verve del giovane gruppo a disposizione di mister Proto. All'intervallo le squadre vanno sul punteggio di 1-1, con vantaggio degli ospiti firmato da Aiana su una palla persa dalla difesa lucana e pareggio di Scavone a poco prima del termine della prima frazione.

Nel secondo tempo i costieri allungano grazie alle reti di Caputo e Celia, che chiudono definitivamente i conti con largo anticipo rispetto al triplice fischio.

Grande gioia al termine del match, con la squadra che va a festeggiare davanti a un settore ospiti che offre un discreto colpo d'occhio.

In finale ancora un doppio confronto per il Costa d'Amalfi, che dovrà vedersela contro il quotato Bisceglie. I pugliesi hanno acciuffato la qualificazione al 98' contro la Vigor Lamezia. Dopo il 3-3 maturato in Calabria all'andata, i biancoverdi ospiti hanno a lungo accarezzato il sogno di qualificarsi, ma all'8' di recupero, al culmine di un'azione rocambolesca, hanno subito il pareggio del Bisceglie che, per effetto della regola del gol in trasferta, ha staccato il pass per la finale.