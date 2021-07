San Giorgio promosso in serie D ma squalifica di 4 mesi per il dirigente

Il San Giorgio ha festeggiato la promozione in serie D dopo la vittoria nel playoff di Eccellenza. Ma il giudice sportivo ha adottato un pesante provvedimento a carico del direttore tecnico Alessandro Ferro, squalificandolo per quattro mesi, fino al 30 ottobre 2021. Multa di 1600 euro per il comportamento dei tifosi, che hanno acceso fumogeni e lanciato oggetti in campo.

Questo il provvedimento a carico del dirigente Ferro: «Con comportamento sleale, scorretto, antisportivo, aggravato dal ruolo rivestito, provocava alcuni tesserati della Società avversaria, lanciava in campo un paio di palloni durante il gioco in svolgimento. Espulso dal direttore di gara, come relazionato dai Carabinieri, il predetto al momento della sua espulsione entrava sul terreno di gioco ed offendeva con frasi volgari e minacciose alcuni calciatori della squadra avversaria. Ritardava l’uscita dal terreno di gioco, causando una baraonda generale tra le panchine ed i calciatori. Una volta accompagnato con forza fuori dal recinto di gioco e raggiunta la zona antistante lo spogliatoio, reiterava le minacce ed offese nei confronti dei tesserati avversari supportato da terze persone che si erano portate sul luogo in seguito all’espulsione. Solo grazie all’intervento fattivo della forze dell’ordine il Ferro e le altre persone venivano definitivamente allontanate. Tutto quanto predetto ha causato la sospensione della gara per circa 6 minuti».