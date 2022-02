San Giuseppe, ancora autogestione: domani arriva Ostia al PalaCoscioni

Il Real San Giuseppe torna tra le mura amiche del PalaCoscioni dopo il successo esterno contro Came Dosson. I gialloblu saranno ancora in autogestione tecnica in attesa di conoscere il nuovo allenatore dopo le dimissioni di Carmine Tarantino.

Nella trasferta veneta sono stati capitan Duarte e gli altri senatori del gruppo a gestire il match e lo stesso accadrà domani sera sul parquet dell'impianto di Nocera Inferiore. Ospite dei vesuviani sarà Todis Lido di Ostia, penultima della classe che però già all'andata aveva dato un bel po' di filo da torcere al Real.

Il particolare momento tecnico, pur a fronte di una preziosa vittoria esterna, rende poco affidabile un pronostico basato esclusivamente sul gap in classifica tra le due formazioni. Occorrerà in campo il miglior Real San Giuseppe, cattivo e cinico al punto giusto come nella gara contro Came Dosson, per incassare i tre punti e provare a uscire definitivamente dalla crisi di risultati, sfociata poi in quella tecnica, in cui la squadra è piombata dopo la ripresa del campionato.