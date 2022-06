San Giuseppe, Bellobuono in Nazionale: due convocazioni anche in casa Feldi

Una stagione eccezionale, coronata dalla prima maglia azzurra. Jurij Bellobuono, portiere del Real San Giuseppe, è stato convocato dal ct della Nazionale, Massimiliano Bellarte per due amichevoli in programma il 28 e il 29 giugno contro la Bosnia.

Il giovane estremo del Real è uno degli otto atleti che hanno ricevuto la prima chiamata in azzurro. Bellobuono ha vissuto la sua prima stagione da protagonista in Serie A, scrollandosi di dosso il ruolo di rincalzo a suon di prestazioni “monstre”. Riuscendo anche a condire il tutto con 3 gol. Divenuto titolare inamovibile nella truppa di mister Tarantino, il portiere ha dunque attirato l'attenzione del ct Bellarte e proverà a giocarsi importanti chance per continuare a indossare in futuro la maglia azzurra.

Tra i 20 convocati ci sono anche Fabricio Calderolli e Vincenzo Caponigro della Feldi Eboli. Entrambi raggiungeranno il ritiro di Manzano, in provincia di Udine, al termine della serie di finale scudetto contro Italservice Pesaro. Dopo aver vinto gara 1, le “foxes” di patron Di Domenico scenderanno in campo giovedì sera in terra marchigiana per tentare la grande impresa.