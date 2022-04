San Giuseppe corsaro in Calabria: Cormar Polistena ko in casa per 2-4

Importante successo esterno per il Real San Giuseppe, che cancella immediatamente il ko di Roma e mette in cascina punti importanti in primis in chiave salvezza. I vesuviani battono a domicilio per 2-4 Cormar Polistena, fanalino di coda del campionato di Serie A.

Successo meritato, al termine di una gara controllata per larghi tratti, seppur al cospetto di un avversario che non ha di certo srotolato il tappeto rosso alla squadra di Carmine Tarantino. Ercolessi, Crema e la doppietta del bomber Patias hanno vanificato il doppio centro calabrese firmato da El Ouaz.

Due i legni colpiti dai gialloblu, con gli stessi Patias e Crema, ma c'è pure da segnalare l'ennesima prova gagliarda del portiere Bellobuono. Che ha ormai di fatto scavalcato Montefalcone nelle gerarchie di squadra e ha ancora una volta ripagato nel migliore dei modi la fiducia di mister Tarantino.

I tre punti ottenuti questa sera permettono al San Giuseppe di salire provvisoriamente sul lungo treno playoff. Il tutto in attesa di notizie dalla giustizia sportiva sul reclamo proposto dal SynBios Petrarca Padova dopo il ko rimediato la scorsa settimana. Il club euganeo lamenta un presunto impiego irregolare di Salas, che non avrebbe scontato una squalifica risalente a un match di Coppa Italia di ben 5 anni fa.

Secondo una norma entrata in vigore a settembre 2020, gli stop disciplinari rimediati in Coppa Italia vanno scontati in campionato. Una vicenda intricata, dunque, tenuto anche conto che Salas è andato a giocare in Spagna nella passata stagione.