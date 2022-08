San Giuseppe, definito il calendario delle amichevoli precampionato

Il lungo conto alla rovescia per il campionato di Serie A è scattato con la pubblicazione del calendario. In casa Real San Giuseppe la società ha definito oggi il carnet di incontri amichevoli in preparazione delle uscite ufficiali.

Il primo test match è in programma il prossimo 3 settembre al PalaCoscioni di Nocera Inferiore. I gialloblu del presidente Massa ospiteranno il Canosa a 5, formazione che sarà ai nastri di partenza del campionato di Serie A2.

Un test più probante è invece in programma sabato 10 settembre. I ragazzi di mister Fausto Scarpitti scenderanno sul parquet del PalaTarquini contro i padroni di casa del Ciampino Aniene, avversari dei vesuviani nel prossimo campionato di massima serie.

L'ultimo scrimmage prima dell'inizio del campionato è fissato per sabato 17 settembre e vedrà di fronte il Real San Giuseppe e lo Sporting Sala Consilina, neopromosso in Serie A2.

Intanto, per ciò che concerne il campionato, la Divisione Calcio a 5 ha reso noto che le gare di andata con Olimpus Roma (3 dicembre) e Città di Melilli (7 gennaio) saranno trasmesse in diretta su Sky Sport.